Zien: Bert (60) bouwde een tropisch paradijs in Veenendaal

In de Veenendaalse tuin van Bert van de Weerd (60) waan je je in verre en vooral warme oorden. Bert is al vier decennia lang in de ban van tropisch tuinieren. Vele soorten palmen, maar ook vijgen en een winterharde sinaasappel staan bij hem in de volle Hollandse grond. „Dit is het tuinieren van de toekomst.”

Bert van de Weerd heeft zijn tuin tot een tropische oase omgetoverd. Palmen en cipressen, maar ook bijzondere dahliasoorten en zelfs kleine versies van de beroemde Penisplant sieren zijn buitenruimte. Zelf vindt hij de tuin inmiddels te vol; vroeger ging er meer aandacht naar unieke exemplaren. Ⓒ BOUWMAN, RENE