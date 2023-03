Dit kan óók een reden zijn waarom sommige koppels klef zijn in het openbaar

Lucy Beresford, een Britse psychotherapeut, laat in Metro haar licht erover schijnen.

Tuurlijk kan het zo zijn dat die stellen oprecht hoteldebotel zijn en in een supergelukkige relatie zitten. Maar voel je vooral niet onzeker als jij en je partner in het openbaar helemaal niet zo klef zijn.

Volgens Beresford kan het openlijk kleffe gedrag namelijk ook voortkomen uit onzekerheid. „Veel mensen vinden het fijn om in het openbaar hun affectie te tonen omdat ze daadwerkelijk op een roze wolk zitten. Zij voelen een sterke aantrekkingskracht en connectie”, zo stelt de psychotherapeut.

Anderen hebben volgens Beresford niet zo’n sterke connectie en voelen zich onzeker over zichzelf of hun relatie. In dat geval kan het kleffe gedrag in het openbaar voortkomen uit de behoefte om mensen te laten zien dat ze nog begeerd worden of gelukkig zijn met hun partner. „Dat kan vooral het geval zijn als de relatie stroef loopt. De behoefte aan bevestiging is groot.”

Ongemakkelijk

Vindt je partner het fijn om in het openbaar uitgebreid te zoenen en te knuffelen, maar sla jij dat liever over? Dan is het belangrijk dat dat besproken wordt, vindt de psychotherapeut. Bespreek je „innerlijke behoeften” met je partner en probeer tot een compromis te komen, zo luidt het advies.

