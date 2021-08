Op vakantie met een elektrische auto: zo bereid je je voor

Stippel je route uit

Zorg dat je een goed overzicht hebt van alle laadpalen op je route. Met apps als NewMotion, Smoov en ChargeMap krijg je een duidelijk overzicht. Je kunt zo ook bekijken waar snelladers aanwezig zijn – snelladen kost iets meer, maar je bent veel sneller weer op weg!

Tesla-rijders hebben overigens een groot voordeel: zij kunnen gebruikmaken van het netwerk van Superchargers, verspreid door heel Europa. De ingebouwde navigatie geeft de dichtstbijzijnde oplaadpunten aan.

Kies een EV-friendly vakantiebestemming

Het is uiteraard handig als jouw accommodatie uitgerust is met een laadpaal. Gelukkig is dit het geval bij steeds meer hotels, campings en vakantieparken. Soms kun je zelfs een laadpaal reserveren.

Check ook of het dorp of de regio waar je verblijft, voldoende laadmogelijkheden heeft, zo adviseert Allianz Direct. Daarmee vermijd je laadpaalstress. Over het algemeen zijn Duitsland, Frankrijk en Noorwegen EV-friendly vakantielanden vanwege de grote hoeveelheid laadpalen. Hoe verder je naar Oost-Europa reist, hoe lastiger het wordt om er één te vinden.

Houd rekening met een andere actieradius

Er zijn verschillende factoren die invloed kunnen hebben op de actieradius van je elektrische auto. Zo is de auto vaak extra zwaar beladen tijdens de vakantie of moet je een stuk door de bergen rijden. Hierdoor heeft de accu het zwaarder en moet je de auto vaker opladen. Stel je hier vooraf op in.

Een tip voor maximaal rijbereik in de bergen: probeer zoveel mogelijk recuperatief te remmen. Dit houdt in dat je het gas loslaat zodra je afdaalt. De auto zet de kinetische energie dan om in elektrische energie, waardoor de accu weer oplaadt.

Zorg voor de juiste laadpassen…

In Europa worden verschillende betaalmethodes gehanteerd voor laadpalen. Een Nederlandse laadpas werkt niet zomaar in andere landen.

Let erop dat je voor sommige laadpassen moet betalen, terwijl je andere kosteloos aanvraagt. Zoek dus uit welke laadpassen je nodig hebt tijdens je reis en vraag ze ruim op tijd aan.

… en voor de juiste laadstekkers

Hoewel de Type 2-laadstekker inmiddels de standaard is in de EU, kun je het beste verschillende typen laadstekkers meenemen op reis. In landen als Frankrijk en Spanje kun je op sommige plekken bijvoorbeeld alleen laden met een Type 3-laadstekker. Het is ook altijd handig om een verlengsnoer bij je te hebben.

Check je autoverzekering

Neem voordat je op vakantie gaat nog eens de voorwaarden van je autoverzekering door. Waarvoor ben je precies gedekt als er onderweg iets gebeurt? Het is wel zo fijn als er direct hulp voor je klaarstaat als je autopech krijgt zodat je snel weer verder kunt met de reis.