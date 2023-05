Premium Het beste van De Telegraaf

Feiten en fabels over huidkanker: zo geniet je veilig van de zon

Door Marion van Es Kopieer naar clipboard

Vaak en dik smeren is een must in de zon. Ⓒ foto Getty Images

Een biertje op het terras, in de tuin barbecueën, op het balkon een boek lezen of op het strand bakken: als in Nederland de zon schijnt, proberen we daar zoveel mogelijk van te genieten. We doen dit echter nog lang niet veilig genoeg, vindt Germaine Relyveld, dermatoloog in het Antoni van Leeuwenhoek en kliniek The B Bar.