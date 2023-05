’Pas na uren rondzwerven vonden we ons hotel in Marokko terug’

Drama

„We hadden met een huurauto de veerpont van Spanje naar Tanger genomen. Dat bleek niet toegestaan en we moesten de auto in de haven achterlaten. De taxichauffeur bracht ons naar een prachtig hotel en we gingen de stad in om te eten. We wisten de naam van het hotel niet meer en hadden ook geen visitekaartje meegenomen... Na uren rondzwerven, dit was vóór Google Maps, vonden we het hotel terug.”

Gadget

„Toen mijn dochter nog klein was: de jetkids. Een koffertje waar ze op kon zitten en waarmee je haar door de luchthaven trekt. In het vliegtuig maak je er een bed van.”

Vertraging

„Ik zou van Tokio naar Nederland vliegen. Om zes uur ’s morgens kreeg ik bericht dat de vlucht van tien uur vertraging had. Uiteindelijk vloog ik pas rond vier uur ’s middags. Eigenlijk zou het vliegtuig doorgaan naar Parijs, maar ze hadden alle Fransen van de vlucht gegooid en ik zat met een handjevol mensen. Ik ben nog nooit zo in de watten gelegd aan boord!”

Altijd mee

„Als je economy vliegt, vind ik het eten meestal niet erg lekker. Ik zorg dat ik op de luchthaven iets koop.”

Voedsel

„Gekookte eenden of ganzenvoetjes. Voor de vorm heb ik een hapje gegeten. De ober zei: ’Ik zie dat u nog niet klaar bent. Ik zal zo terugkomen.’ Haastig antwoordde ik: ’Nee hoor, geen probleem. Neem maar mee!’”

Bijzonder

„Mijn nichtje kwam samen met haar vriend uit Ridderkerk naar Tokio toe fietsen, waar ik toen woonde. Ze hebben er tien maanden over gedaan, onder meer door het Midden-Oosten. Ik hield mijn hart vast. Fantastisch om hen uiteindelijk te kunnen knuffelen!”

Wens

„Terug naar Brazilië. Ik ging er destijds voor een bruiloft heen en wilde ook graag naar de eilandengroep Fernando de Noronha, maar daar was geen tijd voor.”

Aanrader

„Het Hyatt Regency hotel op Seragaki Island op Okinawa. Heerlijk eten, fijne kamers, zwembaden. Aardige mensen, veel te doen en een ontspannen sfeer.”

Tegenvaller

„Parijs. Een mooie stad, maar de mensen zijn er over het algemeen niet supervriendelijk, behulpzaam of meelevend.”

