3 tips om zo lang mogelijk van de kerstboom te genieten

Gebruik de juiste standaard

De standaard die je gebruikt moet goed passen bij de diameter van de stam – anders is er een kans dat de boom sneller zal uitdrogen. Ga voor een boomstandaard met een groot waterreservoir zodat je kerstboom genoeg water kan opnemen. Daarnaast is het belangrijk dat het gesneden deel van de stam onder water blijft.

Zorg voor de juiste temperatuur

Vergeet niet dat je kerstboom jarenlang in een veld heeft gegroeid, je huis is voor zo’n boom dus erg droog. Daarom is het belangrijk dat je ‘m uit de zon houdt, niet naast een kachel of open haard zet en de temperatuur in huis zo laag mogelijk houdt.

Tip: laat de lichtjes in je kerstboom ‘s nachts niet branden, deze verwarmen namelijk en dat heeft invloed op de kwaliteit van de boom.

Zorg voor voldoende water

Zodra jouw prachtige kerstboom in huis staat, is het belangrijk om ‘m binnen acht uur in water te zetten. Is de stam niet vers gesneden? Zaag er dan zelf een paar centimeter van af. Vervolgens kun je de kerstboom in een boomstandaard zetten met wat water.

Let op: toevoegen van citroensoda aan het water zorgt niet voor een langere levensduur van je boom, wel kunnen je huisdieren hier erg ziek van worden als ze uit het waterreservoir drinken.