Ketchup als medicijn en liever bacon dan seks: wist jij dit over voedsel?

Crackergaten

Wist je dat... de gaatjes in de crackers er zitten met een bepaalde functie? De kleine rondjes in de crackers zorgen ervoor dat het biscuitje niet breekt tijdens het afbakproces.

Bakkie bes

Wist je dat... koffiebonen eigenlijk helemaal geen echten bonen zijn? Het zijn namelijk bessen! De koffiebes is meestal rood of geel met twee zaden. Het rijpen van de vruchten is een langdurig proces. Het duurt 8 tot 12 maanden totdat de bes kan worden geplukt en verwerkt tot een koffieboon. Een meer accurate naam zou dus ‘bessen van een koffieplant’ zijn.

Altijd rijpe avocado!

Wist je dat... een avocado sneller eetklaar gemaakt kan worden? Wanneer je een avocado in de winkel koopt wil deze soms nog wel eens knetterhard zijn. Maar er blijk dus een makkelijke oplossing te zijn om een avocado snel eet klaar te maken. Nestel je avocado midden in de groep appels en bananen en laat ze daar een dag of twee in zitten. Het blijkt dat fruit en groenten zoals appels, tomaten, meloenen en rijpe bananen een geurloos gas produceren dat ethyleen wordt genoemd. Het gas versnelt het proces dat een avocado sneller zacht wordt en dus beter te eten is.

Forever chips

Wist je dat... chips nog ver na de houdbaarheidsdatum eetbaar is? Dat komt door al het zout wat de chips bevat, dat maakt het langer houdbaar. Hetzelfde geldt overigens voor chocola, door de suikers blijft chocola veel langer goed dan op de verpakking staat.

Ketchup als medicijn

Wist je dat...ketchup eerst als medicijn diende? In het begin van de negentiende eeuw dachten doctoren dat een tomaat allerlei kwaaltjes kon oplossen. Er werden pillen met ketchup verkocht tegen diarree en spijsverteringsproblemen. Deze theorie is echter nooit bewezen.

Baconseks

Wist je dat... Canadezen bacon verkiezen boven seks? In een onderzoek van Maple Leaf Foods gaf 43% van de respondenten aan liever bacon te hebben dan seks. En dan nog wat: 23% van de ondervraagde had het gevoel dat hun partner meer van bacon hield dan van hen…

Dodelijke vis

Wist je dat... Japanners een vissoort eten die zo giftig is dat er meerdere mensen per jaar dood aan gaan? Op het eerste gezicht lijkt Fugu een mooi bereidt bordje sashimi, maar dat is het niet. Fugu is het Japanse woord voor de giftige kogelvis, gevuld met voldoende giftige stoffen om dodelijk te zijn. Het gif is zelfs 500 keer giftiger dan cyanide. Elk jaar overlijden er daardoor meerdere mensen na het eten van de kogelvis tijdens een exclusief maaltijdje sushi.

Pittige peper

Wist je dat... de gele, groene en rode pepers helemaal niet zo pittig zijn als dat ze lijken? Door de chemische reactie op de tong raken de smaakpapillen helemaal van streek. Dan lijkt het pittig, maar dat is enkel de ervaring van je tong op de chemische stoffen van de peper!

Bekijk ook: Echte boter bubbelt