Motortest Tiger Sport 660: Tijgertje met scherpe tanden

Oog in oog met de Tiger Sport valt op dat de afwerking top is. Het geeft aan dat de Britten geen compromissen sluiten in het segment van de middenklasse allroads waarin prijs erg belangrijk is. Het driecilinderblok van de Trident is een-op-een overgenomen. Dat betekent een mooi topvermogen van 81 pk, meer dan de concurrentie.

De driepitter klinkt scherp, ietwat rauw, maar toch verfijnd en dat wordt alleen maar beter als je gaat rijden. De vlotte indruk wordt versterkt door het erg flitsende stuurgedrag, zelfs zodanig dat ik de eerste paar bochten het enthousiasme moet temperen waarmee ik slingers induik. Maar het went snel.

Als je ondanks een stevig tempo elke handeling met souplesse uitvoert, beloont de Tiger Sport je met een rijgedrag waarbij menig ander sportmotormerk zich achter de oren zal krabben. Het maakt weinig uit of je bepaalde bochten in tweede, derde dan wel vierde versnelling neemt; het koppel is steevast voldoende aanwezig om bij uitkomen van een bocht niet te lang op inkomend vermogen te hoeven wachten.

De Tiger Sport trilt wel een beetje rond 6.000 tpm, wat toevallig het toerental is waar ik me instinctief bevind omdat het nu eenmaal midden in de koppelcurve ligt. Niet dat het irritant wordt op een afstand van 260 kilometer.

Triumph flikt het weer. In het segment van de middenklasse allroads zetten ze een motor neer die niet alleen erg goed afgewerkt en uitgerust is, maar die ook nog eens erg goed rijdt. Daarmee rechtvaardigt hij z’n paar honderd euro’s hogere aanschafprijs ten opzichte van de concurrentie.

Motor

vloeistofgekoelde 3-in-lijn

Cilinderinhoud

660cc

Vermogen

81 pk

Gewicht

206 kg

Prijs

€ 10.290.