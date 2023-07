Zoet, sappig of bitter: dit zijn de verschillen tussen groene, gele en rode paprika’s

De rode paprika: zoet, sappig en rijp

De rode paprika is misschien wel de meest bekende variant. Geen wonder: rode paprika’s zijn zoet, sappig en stelen de show in het groenteschap met de prachtige dieprode kleur. Rode paprika’s zijn dieprood als ze volledig rijp zijn en worden pas geoogst wanneer ze hun maximale rijpheid hebben bereikt.

Doordat ze zo lekker rijp zijn, hebben de rode vruchten een veel zoetere smaak dan bijvoorbeeld groene. Ook de textuur is een stuk sappiger en zachter. Hierdoor zijn rode paprika’s goed te gebruiken in stoofschotels en sauzen, maar kun je ze ook lekker grillen en zonder opsmuk eten. Zin in een gevulde paprika? Dan gebruik je daarvoor ook het beste rode paprika’s.

De gele paprika: de middenmoter

De gele paprika is een echte middenmoter die met alles gemiddeld is. De rijpheid en het smaakprofiel zitten daardoor precies tussen de groene en rode in. Niet te zoet, maar ook zeker niet bitter.

Gele paprika’s worden pas geoogst zodra ze van groen naar geel beginnen te veranderen. Uit één paprikaplant komen drie verschillende kleuren vruchten. Dit heeft te maken met de rijpheid van de vrucht.

Een gele paprika gebruik je vooral in salades, roerbakgerechten, soepen, maar ook als smakelijke toevoeging aan pizza’s.

De groene paprika: onrijp, bitter en knapperig

De groene paprika is niet iedereens favoriete paprika. Sterker nog: veel mensen hebben er zelfs een hekel aan. Dit komt omdat de vrucht licht bitter is, maar ook een stuk knapperiger dan de andere varianten.

Een groene paprika is bitter omdat die eigenlijk nog onrijp is. Toch kun je de paprika goed eten. Zin in een Mexicaans gerecht? Maak dan een salsa verde met een groene paprika. Je kunt groene paprika’s ook goed gebruiken in roerbakgerechten of als rauwe groente in de salade.