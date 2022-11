Getest: kan de thermostaat écht lager met deze elektrische kruik en deken?

Het dekentje heet de Big Hug en kost €139,95. Er is een stadaardversie met zachte stof, maar wij testten de variant met een stof die aanvoelt als schapenwol. De stof is niet pillerig geworden na een maand intensief gebruik en ook als de deken uit staat is een stoel met de deken warmer dan zonder.

Helaas gebeurt het nog wel eens dat hij uit staat, want een nadeel van deze Stoov-producten is dat ze het geen hele werkdag volhouden. De standaardversie met 2600mAh-batterij houdt het op de laagste stand zo’n drie uur vol en dat is niet anders bij de XL-versie, want die heeft dezelfde twee warmte-elementen; eentje waar je op zit en eentje in je rug.

Batterij

Er zijn drie energiestanden: 32ºC, 39ºC en 42ºC bij kamertemperatuur. De laagste energiestand is normaal gesproken wel voldoende bij het dekentje, want ook in een ruimte van 17 graden hadden we het warm genoeg. Koop je de Big Hug met extra grote batterij, dan betaal je dertig euro meer. Deze houdt het naar verluidt maximaal zes uur vol. Het is goed om te weten dat dit soort batterijen na verloop van tijd minder lang meegaan, dus wellicht is de grotere 4500mAh-batterij geen overbodige luxe.

Infraroodwarmte is een efficiënte soort warmte. Het dekentje verwarmt namelijk je lichaam en niet de lucht. Hij verbruikt dan ook slechts 18 watt, wat zelfs met de huidige hoge stroomtarieven neerkomt op slechts anderhalve eurocent per uur, waarmee het een goed alternatief is voor het hoger instellen van de thermostaat. Verder is het een fijne soort warmte, want het verwarmt je snel.

Wasmachine

De kruik die we getest hebben heet Homey en kost €84,95 in de wolachtige versie. Deze heeft maar een warmte-element en in de praktijk zetten we hem dan ook graag op de derde en hoogste stand. Dat komt ook doordat het fijn is om even snel op te warmen voor het slapen gaan in een koude slaapkamer. Hoewel Stoov zelf zegt dat het veilig is om hem aan te laten tijdens het slapen, vanwege de beveiliging tegen oververhitting, is dat wellicht geen fijn idee.

De kruik hoef je niet elke dag op te laden. Met een half uurtje opwarmen per dag gaat de kruik zelfs op standje drie wel een avond of vier mee.

Zowel het omhulsel van de Stoov Big Hug als de Homey kunnen in de wasmachine. Je haalt de elektronica er dan uit en wast ze op 30 graden in de wasmachine.

Helaas duurt het opladen van de accu van deze Stoov-producten maar liefst vier uur. Dat is langer dan de gebruiksduur en even snel opladen zodat je een kwartiertje later weer een tijdje warm bent is er dus niet bij.

Wel kun je een snellader kopen voor €19,50. Daarmee zou de kleinere batterij in een uurtje tot 80% op te laden zijn.

De prijs van de producten is aan de hoge kant voor een warmtedeken of kruik. Toch kan een Stoov-kruik, deken of kussen in deze tijden van dure energie zowel een comfortabele als besparende keuze zijn op de langere termijn.