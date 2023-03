Dagrecept: Rijst met kippendij en chorizo

Paella, risotto, pilav... het zijn van de vele lekkere rijstgerechten die je dag beter maken. Maar deze zalige rijstschotel met kip en chorizo, van Hugh Whittingstall uit Ultiem Comfortfood (Becht), mag er ook zijn. Zo maak je hem: Verwarm de oven voor tot 170 graden (hetelucht, 190 elektr.). Doe de ui, paprika, knoflook, chorizo en laurierblad met een scheutje olie in een grote braadslede. Voeg een snuf peper en zout toe, hussel door elkaar en leg 25 min in de oven. Kook de rijst in 20 min beetgaar, giet af.

Verhit een scheutje olie in een grote koekenpan op matig-hoog vuur en bestrooi het vel van de kip met zout en peper. Leg de kip op het vel in de pan en bestrooi de andere kant. Bak rondom goudbruin. Leg in een schaal en bak zo ook de rest van de kip. Voeg na het bakken de wijn toe, schraap het aanbaksel los en laat 3 min pruttelen tot het voor de helft is ingekookt.

Voeg de bouillon toe en breng aan de kook. Haal de groente uit de oven, roer de deels gekookte rijst erdoor en doe de tomaatjes erbij. Leg de kip met met vel naar boven op het rijstmengsel en giet de bouillon erover – de rijst moet net onderstaan. Dek af met folie en zet 30 min in de oven. Verwijder de folie, schep de rijst om en zet 15 min terug tot de kip gaar is. Schep alles op borden en sprenkel er wat kookvocht over.

Nodig voor 4 personen:

- 2 uien (ringen)

- 3 rode paprika’s (plakjes)

- 2 tenen knoflook (plakjes)

- 100 g chorizo (blokjes)

- 1-2 el olijfolie

- 1 laurierblad

- 250 g bruine basmatirijst

- 6 kippendijen met bot

- 200 ml witte wijn

- 500 ml kippenbouillon

- 200 g kerstomaatjes (grotere gehalveerd)