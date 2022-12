Dagrecept: Gegrilde lamskoteletjes met krokant korstje

In onderstaand recept gebruiken we ze alle drie in combinatie met gemalen volkoren roggecrackers (van het type Wasa) voor een heerlijk krokant kruidenkorstje. Als je een van de vier kruiden minder lekker vindt, kun je die gerust weglaten en met een van de andere kruiden aanvullen. Het mooie aan dit recept van Sandra Bekkari uit Family Kitchen (Borgerhoff & Lamberigts) is dat hij redelijk fool proof is. Zorg er wel voor dat je de koteletjes niet te lang bakt, dat zou zonde zijn.

Mix de roggecrackers in een keukenmachine tot paneermeel. Je kunt ook eventueel kant-en-klaar paneermeel gebruiken. Meng dit met de kruiden, citroensap, knoflook en olijfolie voor de kruidenkorst. Kruid met peper en een snufje zout. Strijk de lamskoteletjes in met het kruidenmengsel laat minstens 20 minuten marineren.

Gril de koteletjes in een hete grillpan zo’n 3 minuten aan elke kant. Serveer met salade of gegrilde groenten en (gebakken) aardappeltjes.

Nodig voor 2 personen:

- 2 volkoren roggecrackers

- 4 lamskoteletjes

- handvol bladpeterselie (fijngehakt)

- 2 takjes tijm (blaadjes, fijngehakt)

- 2 takjes rozemarijn (blaadjes, fijngehakt)

- 2 takjes munt (blaadjes, fijngehakt)

- 2 tenen knoflook (fijngesneden)

- scheutje citroensap

- 3 el olijfolie