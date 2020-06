Ⓒ Regula Ysewijn

Regulia Ysewijn is de Jannie van der Heijden van België: een aardig, maar streng jurylid in ’Bake off Vlaanderen’, de Vlaamse versie van ’Heel Holland bakt’. Maar ze schrijft ook prachtige boeken. Waaronder een meesterwerk vol wetenswaardigheden over Engelse pudding.