Remco Limmen (51) bouwde zijn luxe sloep gewoon zelf: ’Kostte me tweederde van een nieuwe’

Boot: Valent Sloep E line, 7 meter

Motor: Inboord 3 cil Volvo Penta

Geschatte waarde: 25.000 euro

„Ik heb altijd aan watersport gedaan: surfen, duiken, kiten... Een eigen boot stond al heel lang op mijn verlanglijstje. Om me te oriënteren, ben ik op een dag gewoon een sloepencentrum binnengelopen. De verkoper gaf me veel informatie en eindigde zijn verhaal ermee dat een boot zoals ik wilde, ’ongeveer 35 zou doen’. Ik dacht 3500 euro, maar het bleek om 35.000 euro te gaan, voor mij onhaalbaar.

Na lang zoeken en rondkijken heb ik een snijpakket van staal gekocht waarmee ik de boot casco heb gebouwd. Ter voorbereiding eerst veel gelezen en botenbeurzen en -bouwers bezocht. Het snijpakket zelf is al op maat, alle delen zijn al uitgesneden en de markeerlijnen staan erop. Alles wat je nodig hebt, zit erin. Het is heel veel en ook precisiewerk.

Doe-het-zelf

Ik heb het meeste zelf gedaan, gewoon in mijn schuurtje, met af en toe wat hulp bij bijvoorbeeld het rvs-werk. Inmiddels weet ik dat je veel geduld voor zo’n project nodig hebt, maar het geeft uiteindelijk veel voldoening. Uiteindelijk kostte hij tweederde van een nieuwe, maar is hij tien keer luxer.

Ook het interieur heb ik volledig zelf in elkaar getimmerd. Er zitten onder meer een toilet en koelkast in en je zou er ook op kunnen slapen. Het was een proces van twee jaar: in 2008 ben ik ermee begonnen en in 2010 ging hij te water.

We varen meestal met ons gezin of vrienden. Het liefst op het Alkmaardermeer, de boot ligt in Uitgeest. Onze mooiste trips waren die met Sail in 2010 en 2015. Spannend ook, tussen al die grote schepen door. Varen geeft ons heerlijk rust in deze hectische maatschappij, zeker laat in de avond.”