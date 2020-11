Binnenkijker: Silvana en Mark wonen in een kasteeltje

Silvana en Mark Oudshoorn: de eerste bewoners in een huis met karakter. Ⓒ Rene Bouwman

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast in het oude raadhuis van Silvana (34) en Mark Oudshoorn (37) in het Noord-Hollandse Winkel.