Wegdromen: 5x de mooiste treinstations ter wereld

Overal en nergens naartoe reizen met de trein is een steeds populairder wordende, mooie en vooral duurzame manier van reizen. Sommige stations zijn echter zelf ook al een bezoekje waard, of je nu die trein instapt of niet.

Madrid: Botanische tuin

Het Atocha station in Madrid is niet het alleen het grootste treinstation van de stad, de binnenkant is ook een hele ervaring op zich. Wie de oude stationshal inloopt bevindt zich namelijk in een grote botanische tuin van ruim 4000 vierkante meter. In deze tropische tuin staan niet alleen planten, er leven ook verschillende dieren zoals schildpadden en vissen. In het Atocha station moeten wachten op je trein is dus helemaal zo erg nog niet… Er valt genoeg te beleven!

Londen: Victoriaans geluk

Vlak naast het King’s Cross station, ook wel bekend als het station uit de Harry Potterfilms, ligt het St. Pancras International Station. Het is eén van de grootste treinstations in Londen en een mooi voorbeeld van Victoriaanse Gotische architectuur.

Het St. Pancras station is vandaag de dag 153 jaar oud en dit statige gebouw kent een rijke geschiedenis. Zo is het vernoemd naar Sint Pancras, de beschermheilige van kinderen (Pancras in het Grieks: ‘degene die alles vastheeft’). Het werd destijds vooral gebruikt om bier naar Londen te importeren in plaats van passagiers. De reizigers die op hun trein moeten wachten drinken dan ook nog steeds graag een biertje in de vele pubs rond het St. Pancras station.

Antwerpen: officieel het mooiste station ter wereld

Antwerpen-Centraal is vaker bejubeld vanwege de mooie, statige bouw. In 2014 werd het door de nieuwssite Mashable uitgeroepen tot mooiste station ter wereld (het bovengenoemde St. Pancras behaalde de 4e plek) Het is ook een historisch monument. Daarnaast is het historisch monument één van de drukste stations in België.

Het geliefde station is dan ook erg indrukwekkend om te zien: met het stenen stationsgebouw, de ronde koepel en stalen overkapping heeft architect Louis Delacenserie een iconisch gebouw ontworpen. Hiervoor liet hij zich inspireren door het Pantheon in Rome.

Kuala Lumpur: sprookjesachtig

Het sprookjesachtige Kuala Lumpur Station in Maleisië is er écht een om bij weg te dromen. Met een spierwit uiterlijk en opvallende torens is dit station een populaire bezienswaardigheid onder zowel toeristen en lokale bewoners. Dat is niet zo gek: de mooie Indo-Saraceense architectuur maakt de plek zeer fotogeniek.

Mumbai: mooi en imposant

Groot, mooi en imposant, dat beschrijft Chhatrapati Shivaji Terminus in Mumbai. De bouw van dit station duurde zo’n 10 jaar, maar met een breed scala aan stenen koepels, spitsbogen en torens is dat het meer dan waard geweest. Net zoals het St. Pancras Station is het Chhatrapati Shivaji Terminus in Victoriaans-Gotische stijl gebouwd, maar dan met een Indiase stijl erin verwerkt.

Naast dat het er indrukwekkend uitziet, is Chhatrapati Shivaji Terminus ook het drukste station van India. Zo’n 3.8 miljoen reizigers zetten per dag voet in het treinstation.