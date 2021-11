Mijn klus: Dirk (73) knutselt urenlang houten voertuigen in elkaar

Als er iemand handig is, dan is het Dirk Peters wel. „Ik heb twee rechterhanden”, zegt hij. „Wat mijn ogen zien, kunnen mijn handen maken.”

Dat blijkt wel uit de lange lijst klussen die hij heeft geklaard. Zo heeft hij vlak nadat hij zijn zaak verkocht, zelf zijn huis opgeknapt. Zo verbouwde hij de keuken en legde hij een nieuwe vloer. Daarna stuitte hij op een oude hobby die hij nieuw leven inblies. „Ik had nog een installatie van een modeltrein liggen. Minstens dertig jaar oud”, vertelt Peters.

Hij stortte zich op de trein, maar vanwege zijn slechte knieën moest hij daarmee stoppen. „Toen heb ik de installatie verkocht en er onder meer een schuur- en freesmachine en zaag van gekocht.” Apparatuur die goed van pas kwam toen hij voor zijn kleindochter een poppenhuis, kaptafeltje en minicamper maakte. „Ik werk graag met hout, het liefst beukenhout. Mooi materiaal.”

De camper bracht Peters op het idee om meer voertuigen bouwen. Op het internet vond hij op een Amerikaanse website een tekening voor een vrachtauto en ging daarmee aan de slag. „Heel leuk, maar dat kostte me klauwen met geld: voor de tekening betaalde ik twee tientjes en verzending kostte me nog eens drie! Ik wilde mijn volgende project daarom zelf tekenen.”

Op die manier maakte hij een graafmachine. „Maar ik was weken bezig om het in de juiste maten op papier te krijgen. Dat moest anders.”

Mooi opbouwen

Peters besloot zijn volgende voertuig, een ouderwetse Citroën, te maken aan de hand van foto’s die hij via een handig computerprogramma kon uitvergroten en printen. Op het internet speurde hij wekenlang naar zoveel mogelijk beelden van de auto. „Ik knipte alle onderdelen uit om ze op hout af te tekenen. Toen was het een kwestie van zagen en frezen.”

Hij heeft zeker 300 uur in de Citroën gestoken. „Mooi om te zien hoe je langzamerhand iets opbouwt.” In zes jaar heeft hij zo’n twintig voertuigen gebouwd. Het meest trots is hij op de betonmixer van beukenhout en rode meranti. „Alles daaraan is goed gelukt. Zelfs de ronde mixer die uit acht stukjes hout bestaat.” Momenteel klust hij zes weken aan een brandweerwagen. „De cabine is bijna klaar, daarna komen de achterkant en de hoogwerker.”

Ook hieraan beleeft hij plezier. „Ik kan niet goed stilzitten en vind het fijn om met mijn handen bezig te zijn. Nu ik iets heb gevonden wat ik leuk vind, wil ik nooit meer anders.”

Heeft u ook een bijzonder klusobject dat u graag wilt showen? Stuur een mail naar mijnklus@telegraaf.nl.