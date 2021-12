Dagrecept: luid met deze champagne-cocktails het nieuwe jaar in!

Door Reza Bakhtali Kopieer naar clipboard

Het was wederom een turbulent jaar vol uitdagingen op sociaal en maatschappelijk vlak. Persoonlijk is me duidelijker dan ooit hoe belangrijk je gezondheid is en hoe het geluk vooral in de kleine dingen zit; een heerlijke maaltijd bijvoorbeeld, met liefde en aandacht bereid, in het gezelschap van dierbaren.