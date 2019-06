Familierecept: saté belazerd (saté zonder stokje)

Vooral in families met een Indische achtergrond worden nog prachtige recepten doorgegeven. De laatste jaren is er veel moeite gedaan om de omaatjes die inmiddels heel oud zijn geworden hun recepten te ontfutselen. Menigeen heeft er vaak bij gestaan als de familie beweerde dat het om een uniek recept ging en oma in de keuken razendsnel een handje van dit en dat nam, onnavolgbaar. Opschrijven lukte echt niet. Hoeveel cc is een handje?