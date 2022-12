Polyamoreuze retraites, budgetbewust en een one way ticket: dit zijn de reistrends voor 2023

De energieprijzen schieten omhoog en de inflatie dient zich aan, maar als het even kan, blijven we reizen, zo laat onderzoek van booking.com onder bijna 25.000 reizigers van over de hele wereld zien.

Hieruit blijkt dat voor 41 procent van de Nederlanders vakantie prioriteit blijft. Wel met enig budgetbewustzijn: bijna de helft van de reizigers probeert geld te besparen door buiten het hoogseizoen te reizen, terwijl 43 procent eerder boekt in de hoop een betere deal te scoren. Daarnaast is bijna de helft van de Nederlanders van mening dat ze liever investeren in één of twee langere vakanties, in plaats van meerdere korte trips.

Schok

Voor wat voor reizen we dan (kunnen) kiezen? Bovenaan het verlanglijstje van de Nederlander staan volgens de boekingssite nostalgische reizen (83 procent). Terug naar toen! Nu millennials ouders zijn van jonge kinderen, worden bestemmingen die favoriet waren in de jaren '80 en '90 weer populair.

Daarnaast beleeft 29 procent van de Nederlandse reizigers in 2023 graag een cultuurshock, volgens het onderzoek. Dit kan door het ervaren van een andere cultuur en taal (50 procent) of door het verkennen van onbekende steden (22 procent).

Grens opzoeken

63 procent van de Nederlandse reizigers kijkt uit naar het beleven van reizen buiten hun comfortzone; niche-reizen waarbij mensen worden aangemoedigd tot extreme ervaringen. Ruim één derde is op zoek naar 's werelds meest exotische delicatessen, zoals bijvoorbeeld de heetste chilipeper.

Een andere trend zijn meditatie- en mindfulnessvakanties; 30 procent van de Nederlandse reizigers is daarin geïnteresseerd. Daarbij wordt een twist niet geschuwd: 31 procent wil alternatieve middelen zoals cannabis of plantaardige psychedelica als ayahuasca of paddenstoelen op hun vakantie uitproberen en 28 procent van de Nederlanders staat open voor een erotische vakantie zoals polyamoreuze retraites of naar resorts die erop gericht zijn om in specifieke fetisjen te duiken.

Een andere manier om jezelf te blijven verrassen is door op de bonnefooi op reis te gaan. Drie op de tien reizigers willen in 2023 een enkeltje kopen om hun instinct te volgen.

Solo

Ook Skyscanner onderzocht de trends voor het reisjaar 2023. Daaruit ruilde de roep om een soloreis te make: ruim een derde van de Nederlanders overweegt om komend jaar een soloreis te maken, zo blijkt uit het onderzoek Travel Trends 2023, gehouden onder 1000 Nederlandse respondenten. 46 procent van de soloreizigers gaat zonder gezelschap op vakantie ter bevordering van hun welzijn en geestelijke gezondheid. Een week wordt hierbij beschouwd als de perfecte tijd om bij te komen. Aan de andere kant wordt werken op vakantie ook populairder: 13 procent van de ondervraagden is van plan volgend jaar op vakantie te gaan werken.

Daarnaast zoeken Nederlanders meer en meer de natuur op: de ondervraagden noemen wandelen, historische tours en zwemmen in wild water als de top 3 reisactiviteiten voor hun vakanties in 2023.

Juist meer reizen

Overigens laat de economische onzekerheid Nederlanders er niet van weerhouden de auto, trein of het vliegtuig te pakken: bijna de helft plant evenveel vakanties in 2023 als in 2022, en 35 procent denkt er zelfs over om volgend jaar meer te gaan reizen.

Bestemmingen

Waar gaan we dan zoal heen? Voor families rolden uit de zoekopdrachten het Turkse Izmir (363 procent stijging in het aantal zoekopdrachten), Paphos op Cyprus (320 procent toename in zoekopdrachten) en Punta Cana, Dominicaanse Republiek (214 procent toename in zoekopdrachten) als populairste bestemmingen.

Voor stellen zijn dat Mexico-City, Mexico (606 procent toename in zoekopdrachten), ook Punta Cana (214 procent toename in zoekopdrachten) en Amman, Jordanië (196 procent toename in zoekopdrachten).