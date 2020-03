Recept van de dag: hachee uit de slowcooker

“Beste Felix, in deze thuiszittijd werk ik maar een “corona to do list” af. Morgen de tuinmeubelen schuren en in de teakolie zetten. Ben daarom nu al begonnen met het eten voor morgen en de slowcooker doet dan de rest.”

Nodig voor 2 tot 3 personen:

• 2 grote schenkels (met mooi vlees eraan)

• 1 fles rode wijn

• 3 tenen knoflook

• 1 takje tijm

• 2 kruidnagels

• 1 laurierblad

• gemalen zwarte peper

• zout

• 4 middelgrote uien

• 25 gr boter

• 1 el bloem

Bereiding:

„Doe de schenkels in een slowcooker en schenk er zoveel wijn bij tot het vlees net onder staat. Pers de knoflook erboven uit en voeg tevens de tijm, kruidnagels, laurierblad, peper en beetje zout toe.

Zet de cooker op de laagste stand en stel de tijd in op 12 uur. Haal het vlees uit de saus en snij in stukjes. Verwijder de kruidnagels, het tijmtakje en het laurierblad. Snipper de uien grof en bak in de boter op laag vuur lichtbruin. Voeg op het laatst de bloem toe en laat deze enigszins kleuren. Doe het vlees en de uien weer in de slowcooker en laat de smaken nog een uur op elkaar inwerken. Breng zo nodig nog wat meer op smaak met peper en zout. Lekker met rode kool en aardappelpuree bij.

Vriendelijke kookgroeten, Gé Baving.”

Goed recept voor de koude van de komende week!