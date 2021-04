Woontrend: zo creëer je leefruimtes waar je volledig tot rust komt

Foto: Duette Shades van luxaflex.nl

In huis leggen we de focus steeds meer op het creëren van leefruimtes waarin plek is voor verstilling, meditatie en welzijn. In de nieuwste trendproductie Zen Zucht voor Eigen Huis & Interieur laat Monique van der Reiden zien hoe je dat gevoel van welzijn kunt versterken. Het filteren van daglicht en het gebruik van sfeerlicht is daarbij essentieel.