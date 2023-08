Dagrecept: Gepocheerde kip met lente-ui en gember

Bereiding: 27 minuten

Nodig voor 2 personen:

- 5 cm gember (geschild)

- 6 lente-uitjes

- 2 kipfilets (160 g per stuk)

- 1 teen knoflook (gehakt)

- 2 el sojasaus

- 200 g witte of bruine rijst

- 3 el olijfolie

Snijd voorzichtig in de lengte drie dunne plakken gember af en hak de resterende gember fijn. Laat 1 lente-ui heel en hak de resterende vijf fijn. Scheid het witte en het groene deel. Doe de kip met de hele lente-ui en 3 plakken gember in een middelgrote pan en doe er water bij tot alles onder staat. Breng op hoog vuur aan de kook. Draai het vuur laag en laat het mengsel 15 minuten sudderen tot de kip gaar is. Zet de pan apart en laat de kip in het kookvocht staan. Verhit de olijfolie op halfhoog vuur in een koekenpan. Doe het witte deel van de gehakte uitjes met de knoflook in de pan en bak een paar minuten tot alles krokant en bruin begint te worden. Voeg de sojasaus toe met 120 ml pocheervocht, gehakte gember en groene uitjes. Bak het mengsel al roerend 1 minuut tot de saus is ingedikt en de gember zacht wordt. Schep de kip met een schuimspaan uit de pan en snijd hem in dunne repen. Gooi het resterende pocheervocht weg. Verdeel de rijst, kip en saus over twee borden en serveer.