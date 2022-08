Dit mag nooit meer weg: weeghaak als herinnering aan hardwerkende vader

Aan deze unster (weeghaak) werd niet alleen de vis van zijn vader, maar ook Jacques Ariëns zelf gewogen. Net na zijn geboorte, wel te verstaan... De unster is dan ook een bijzondere herinnering aan zijn jeugd in het dorp Deest.

„Wij woonden aan de Waal. ’s Avonds zette mijn vader, met behulp van een lier die op zijn schokker zat, een sleepnet met fuik eraan in de stromende rivier.”

„’s Ochtends werd het sleepnet, ook wel kuil geheten, opgehaald. De gevangen vis ging in een draagnet en de paling in een bak op de onmisbare roeiboot die hij ter beschikking had. Het sleepnet werd overdag losjes in het water gehangen om schoon te spoelen.”

Thuis gekomen met de gevangen vis at pa Ariëns een boterham en ging op pad in het dorp om de vis te verkopen.

„Dat bracht geld in het laatje, al was het niet veel... maar toch. Als gezin aten wij wel twee of drie keer per week zelf gevangen vis. Ook kwam er eens in de week gebakken paling op tafel. Paling was duur en alleen de pastoor en de dokter konden het zich veroorloven om die te kopen.”

„Als mijn vader het verkooprondje door het dorp had gemaakt, ging hij in de namiddag op de scheepswerf werken.

Deze unster herinnert mij aan de inzet van mijn vader voor een behoorlijk bestaan in die moeilijke jaren als parttime visserman én werknemer op de scheepswerf tegelijkertijd.”

Heeft u ook een voorwerp dat nooit weg mag omdat er een bijzonder verhaal of herinnering aan vast zit? Mail foto en uw verhaal naar toen@telegraaf.nl