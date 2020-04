Nederlanders zoeken massaal naar PlayStations en tuinmeubels op Marktplaats

Omdat Nederlanders toch Nederlanders blijven, stond afgelopen maand de zoekterm ’gratis’ (met ruim 1,7 miljoen zoekopdrachten) nog steeds bovenaan. Direct echter gevolgd door PlayStation 4 (ook bijna 1,7 miljoen) en bordspellen/gezelschapsspellen (ruim een half miljoen). In de maand februari stonden deze twee zoekopdrachten niet eens in de top tien, evenals de Nintendo Switch (bijna een half miljoen keer gezocht) en ’tuinset’ (310.000), die de top vijf completeren.

Een woordvoerder van Marktplaats vertelt verder dat Nederlanders ook hun best doen om tijdens de thuis-isolatie wat fit te blijven. „Naar gewichten en cross- en hometrainers verdrievoudigde het zoekgedrag ten opzichte van de maand februari”, vertelt hij. „In maart zochten we bijna honderdduizend keer naar gewichten.” En vanwege het thuiswerken zochten we ook massaal naar een nieuw bureau met bijbehorende stoel: in heel de maand maart bij elkaar een half miljoen zoekopdrachten. Ook de puzzels bleken in trek: het aantal pogingen een uitdagende legpuzzel in handen te krijgen verdrievoudigde ook ten opzichte van een maand ervoor.