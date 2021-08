In deze strandhuisjes wil je slapen als je in Zandvoort bent

Als we dan naar ’Zandvoort bij de zee’ gaan, zoals Louis Davids ooit zong, dan hoort slapen aan zee daar natuurlijk bij. We checken in bij het gloednieuwe Thalassa Beach Houses. Vlak naast het inmiddels bekende strandpaviljoen pronken daar sinds kort twaalf strandhuisjes, al doet die omschrijving de verblijven te weinig eer aan.

Laten we het bungalowtjes op het strand noemen. Waar de geur van zilte zeelucht wordt vermengd met het in het hele, 24 vierkante meter tellende huisje gebruikte hout, veelal wit geschilderd.

Je vindt alles om er ook gewoon te wonen: in de compacte houten keuken onder meer een inductiekookplaat(je), espressomachine, combimagnetron en vaatwasser.

"Wakker worden met zicht op de zee"

Je kunt eten aan de houten tafel met twee designstoelen. Al heeft de bank, groot genoeg voor zeker drie of vier mensen, onze voorkeur.

Geslapen wordt er in de grote slaapkamer direct bij binnenkomst, of in de bovenkamer, te bereiken via een trappetje. Die is, kunnen we uit ervaring zeggen, een kleine uitdaging mocht je er ’s nachts (of eigenlijk ook overdag) vanaf willen, maar we houden van uitdagingen. De bovenslapers moeten overigens ook niet al te lang zijn, dan moet je bukken.

Maar dat alles wordt helemaal goed gemaakt door het uitzicht. Wakker worden met strand en zee en de bijbehorende geluiden: daarvoor kwamen we naar Zandvoort!

Datzelfde zicht is er vanaf het ruime, 12 vierkante meter tellende privéterras, mits je in een van de voorste zes huisjes zit. De andere helft staat er net achter en daar kijk je tussendoor richting het water.

Ⓒ foto studio zandvoort

Hoewel het tijdens ons bezoek niet optimaal zomerweer is, zetten we de openslaande deuren ’s ochtends vroeg wagenwijd open. Niets mooiers dan het geluid en de geur van de zee op de vroege morgen! De rieten accessoires zoals lampen en vazen dragen bij aan de huiselijke sfeer.

Zee betekent ook zand, dat we van ons afspoelen in de ruime inloopdouche (al is de aanwezige buitendouche ook een optie).

Als doorgewinterde hoteltester durf ik inmiddels te zeggen dat ik oog voor detail heb: toiletpapier van het hippe duurzame The Good Roll en toiletartikelen van het eveneens hippe en natuurlijke merk Naïf geven aan men hier aan het milieu denkt.

Zo midden op het strand en op een steenworp afstand van Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse Waterleidingduinen is de prachtige natuur immers niet ver weg en dient hij zo goed mogelijk bewaard te blijven.

Met in de maag het uitgebreide ontbijt dat in het huisje kan worden gebracht of in het paviljoen kan worden genuttigd, wandelen we in tien minuten naar hartje Zandvoort. Om Louis Davids nog maar eens aan te halen: O het is zoo’n zaligheid!

In ’t kort

Interieur

Fris hout, natuurlijke materialen, oog voor detail en design.

Locatie

Op het strand, met het station op 200 meter en het centrum op loopafstand.

Gratis parkeren met de bijbehorende kaart.

Service

Hartelijk, open, enthousiast en vriendelijk.

Praktisch

Verhuur per week, midweek of weekeinde vanaf €215 per nacht,

versaanzee.nl/beach-houses