Elektrische Hyundai explodeerd, verwoest garage

Hyundai Kona Electric eigenaar Piero Cosentino uit Montreal werd afgelopen vrijdag opgeschrikt door een explosie met daarop volgend een brandalarm. Toen hij polshoogte ging nemen werd hij begroet door dikke zwarte rookwolken. Zijn garage deur was verdwenen en zijn elektrische auto stond in de brand.

De Hyundai was zonder aantoonbare reden geëxplodeerd. Piero probeerde ergere schade aan zijn huis te voorkomen door het vuur te lijf te gaan met zijn tuinslang. De brandweermensen kwamen met 20 man sterk om de elektrische auto te blussen. De brandweer deed direct sporenonderzoek en kon geen externe oorzaak vinden. De enige logische verklaring was dat de auto uit zichzelf in de brand was gevlogen. Dit bevestigde de dienstdoende Division Chief van de Montreal Fire Department.

De brandweer doet nu nog onderzoek naar de oorzaak van de explosie. Een ding is in ieder geval uitgesloten: er waren geen problemen met de lader, of de laadpoort. De auto was namelijk niet aan het opladen ten tijde van de explosie.

Naast dat Cosentino zijn auto kwijt is, mag hij zijn huis ook nog niet in. Deze wordt eerst onderzocht op instortingsgevaar. De explosie heeft namelijk niet alleen zijn garage verwoest, maar ook de woning beschadigd. Hetzelfde geldt voor Cosentino’s buurman.

Naast dat elektrische auto’s problemen lijken te hebben met zelfontbranding, lijkt het alternatieve waterstof ook niet heel veilig. Onlangs explodeerde in Noorwegen namelijk een waterstoftankstation. En in Los Angeles waren er problemen bij een productiefaciliteit. Daar vloog een tanker in de brand.

