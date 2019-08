Acht miljoen euro voor nieuwste Bugatti

In totaal bouwt Bugatti tien stuks à raison van acht miljoen euro (exclusief belastingen!). Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen mocht de sportcoupé in levenden lijve aanschouwen, nog voordat de officiële kopers hem te zien kregen!

De lak was net droog, toen Sjoerd de nieuwste hypercar van het legendarische Franse merk mocht aanschouwen. Intussen is de Centodieci van een nieuwe laklaag voorzien. Designbaas Achim Anscheidt wilde koste wat het kost de sportcoupé nog voor de officiële onthulling vandaag in het Amerikaanse Monterey aan een uiterst select groepje journalisten, relaties en vrienden laten zien. De auto zoals die door Anscheidt werd gepresenteerd, was ook nog niet helemaal klaar. Het is sowieso een showcar, ofwel een schaalmodel op ware grootte. De komende maanden gaan de ontwerpchef en zijn team en de techneuten werken aan de productieversie. Hij heeft nog even de tijd om het project af te ronden, want de eerste van de tien gefortuneerde Bugatti-klanten -je moet minimaal een Chiron bezitten om ervoor in aanmerking te komen- krijgt zijn sportwagen pas eind 2021 afgeleverd.

Bugatti bouwt eerst nog 40 exemplaren van de vijf miljoen euro kostende Divo en de 11 miljoen euro kostende one-off La Voiture Noir. Met het drieluik gelimiteerde sportcoupés draait Bugatti toch even een extra omzet van 291 miljoen euro in een jaar tijd! Maar ongetwijfeld is dat een bedrag waarvan de Bugatti-kopers een veelvoud bezitten. Wie de kopers van de Centodieci of de Divo en La Voiture Noire zijn, verklapt de autofabrikant niet. de meeste liefhebbers zitten volgens het merk in Europa. Van de Divo komt in ieder geval één exemplaar naar Nederland.

