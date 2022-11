Is dit het beste tijdstip voor een vrijpartij?

Je voelt hem al misschien al aankomen: voor of na het slapen is niet voor iedereen het beste moment voor seks. Althans, als we de wetenschap mogen geloven.

Beste voor seks volgens onderzoek

Slaapexpert Dr. Paul Kelley van de Universiteit van Oxford deed er onderzoek naar en zocht uit op welke tijdstip je nou het beste seks kunt hebben. Daarbij lag de focus op het lichaam en het energieniveau. Kelley is jarenlang bezig geweest met het analyseren van onze innerlijke klok. Met deze uitkomsten heeft hij voor verschillende leeftijdsgroepen bepaald wat het beste moment is om de liefde te bedrijven.

Twintigers

Uit het onderzoek blijkt dat twintigers het beste seks kunnen hebben om 15:00 uur. Op dit tijdstip hebben twintigers een zogenaamde energiepiek en komen daardoor rond die tijd pas écht goed in the mood.

Dertigers

Voor dertigers is 08:20 uur het meest ideale tijdstip. Kort gezegd verhoogt zonlicht verhoogt het testosteron door de hypothalamus (het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor de hormonen) te stimuleren, waardoor geslachtsgemeenschap op dit moment ideaal is.

Veertigers

Voor veertigers is dat 22:20 uur. Volgens Kelley is dit namelijk het moment van de dag waarop zij het beste kunnen ontspannen door oxytocine af te geven, ook wel het knuffelhormoon genoemd. Vrijen verhoogt de productie van oxytocine en dat bevordert de nachtrust weer.

Vijftigers

Volgens de onderzoeker is 22.00 uur voor vijftigers hét ideale moment voor een vrijpartij. Doordat veel vijftigers overdag heel druk zijn, hebben ze vaak rond dat tijdstip, zo vlak voor het slapengaan, de meeste zin (en tijd) voor seks.

Zestigers en zeventigers

20.00 Uur is het ideale tijdstip voor zestigplussers om seks te hebben, zo stelt Kelley. Een aantal uur na het avondeten wordt bij zestigers het lichaam voorbereid op het aanmaken van oxytocine. Seks op dit tijdstip helpt je volgens de slaapexpert bovendien beter te slapen.