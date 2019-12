Oproep: hoe gaat u om met de horecaprijzen op Schiphol?

De gemiddelde prijzen voor een kopje thee of koffie variëren op Schiphol van drie tot vier euro. Een pilsje of wijntje gaat al gauw richting vijf euro. Portie bitterballen komt op zes euro, een soepje kost zeven euro, een broodje acht tot negen en een hamburger een tientje.

Wat eten of drinken voordat je het vliegtuig instapt is dus niet goedkoop. Weerhouden de prijzen u ervan om gebruik te maken van de horeca? Waarom wel of niet? En wie bespaart geld door bijvoorbeeld boterhammen van thuis mee te nemen?

Mail uw reactie en ervaringen naar check-in@telegraaf.nl

Volgende week komen we terug op dit onderwerp in onze zaterdagbijlage VRIJ.