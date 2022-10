Zo breng je de jaren 70 stijlvol terug in het interieur

Streepjes

De streep gaat het aankomende jaar helemaal hot worden; van strak recht tot golvend en van organisch tot diagonaal. Mix de streep met andere jaren 70 hits van toen zoals de leren hoekbank van Lederland en accessoires van gekleurd glas. Het golvende streepbehang van Hovia is nieuw maar voelt ’retro chic’ aan.

Thuisbar

Ⓒ Next125 barkeuken NX670 van Bruynzeel Keukens

Het next125 Pocketsysteem met barvakken is een moderne herinterpretatie van de barkast. Geïntegreerd in de wand en met de kastdeuren gesloten lijkt het een gewone inbouwkast. Met de deuren opengeschoven kan het feestje meteen beginnen! Je kunt deze kast naar eigen wens samenstellen bij Bruynzeel Keukens.

Stoere kast

Ⓒ dressoir Cubo en vazen Coco Maison Nala van Hoogenboezem

Dit donkerkleurige eiken dressoir van Hoogenboezem is modern met een knipoog naar de retro-stijl. Door de twee verticale openingen met ingebouwd licht oogt de kast minder zwaar. Te combineren met een eettafel, opbergkast, roomdivider en bijzettafels uit dezelfde collectie voor een mooie afstemming van materiaal en kleurgebruik in je interieur.

Funky

Ⓒ HKliving

De mix van oude en nieuwe meubelen is duurzaam en super hip! Met de trendkleuren bruin, oranje en groen is deze retro-sfeer warm en gezellig. Hoogpolige kleden, suède banken en geglazuurde HK Living keramieken accessoires brengen comfort en een ultra relaxed gevoel. Dit interieur is funky met een vintage look en feel.

Gezelligheid

Ⓒ Eetkamerset van Sanders Wonen

Deze stoere ovale houten tafel Sawa met zwart stalen onderstel van Sanders Wonen heeft een stoere uitstraling en haakt in op de zogenaamde retrowave trend met gestoffeerde kuipstoeltjes van fluweel in drie retro kleuren. Zo creëer je meer sfeer en is het interieur toch mooi in balans omdat de tafel en de kast op elkaar zijn afgestemd.

Retro

Ⓒ Plaid Swell van Pode via De Spits en vloerlamp Capri van Van den Heuvel Verlichting

Ontwerper Claire Vos is een meester in textiele vormgeving in kleur en dessin. De Plaid Swell die zij ontwierp heeft grafische patronen in de perfecte trendkleuren en combineert goed met de meubelcollectie van Pode via De Spits. De nieuwe generatie sfeerlampen in huis zijn voorzien van een gestoffeerde lampenkap. Voor in de retrostijl is dit exemplaar van Van den Heuvel Verlichting met oranje fluwelen kap een echte sfeermaker.

Denimblauw in de slaapkamer

Ⓒ Boxspring S 1750 van Sanders Wonen

Zoek je een comfortabel bed met een stoere uitstraling, dan is deze nieuwe boxspring in denim look misschien wel iets voor jou. Door de wand achter het bed te verven in dezelfde blauwtint ontstaat een rustgevende en natuurlijke sfeer in de slaapkamer.

De nieuwe woontrend Retro Wave is tijdens de Oktober Woonmaand te ontdekken in Woonmall Alexandrium.