Dagrecept: Brtitish pie met kip, citroen en boerenkool

Al zouden overigens de Romeinen hem hebben bedacht. Deze pie uit One Pan Perfect, het nieuwe boek van Donna Hay (Spectrum). Met boerenkool, kip en citroen! Verwarm de oven voor op 200 graden en snij uit het bladerdeeg een cirkel die past op een diepe, ovenbestendige pan van 18 cm en inhoud van 2 liter.

Leg het deeg in de koelkast. Verhit olie in de pan (matig vuur) en bak de prei en tijm zo’n 4 minuten. Meng in een kom het rijstmeel (of maizena) en kip door elkaar, schud het overtollige meel eraf en doe in de pan.

Bak 4 tot 5 minuten, voeg de citroenrasp toe, schenk de bouillon erbij en breng aan de kook. Draai het vuur omlaag en laat 10 minuten lekker pruttelen tot de kip gaar is. Laat de boerenkool meebakken totdat die is geslonken en de saus wat ingekookt. Haal de pan van het vuur, roer de crème fraîche erdoor en breng verder op smaak. Leg het bladerdeeg erop en bestrijk met het losgeklopte ei. Bak in 25-30 minuten mooi goudbruin.

Nodig voor 4 personen:

- bladerdeeg uit de winkel

- 2 el extra vergine olijfolie

- 2 preien (dunne ringen)

- 1 el tijmblaadjes

- 80 g volkorenrijstmeel

of maizena

- 600 g kippendijfilet (in stukjes)

- 1 el fijngeraspte

citroenschil

- 310 ml kippenbouillon

- 140 g boerenkool

(gesneden)

- 125 g crème fraîche

- zeezout en zwarte peper

- 1 losgeklopt ei