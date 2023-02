Mindful door het leven gaan? Tips voor meer rust

Gijs Coppens, GZ-psycholoog: „Mindfulness is niets anders dan je bewust zijn van jezelf en je omgeving, bijvoorbeeld: ik zit, ik adem, ik hoor de ijskast zoemen, ik erger me daaraan. Aandachtig zijn is mindful zijn. Mindfulness helpt je om meer in het moment te leven en minder bezig te zijn met wat er in het verleden is gebeurd of wat er in de toekomst gaat komen.

Mindfulness gaat niet direct je problemen oplossen. Het is niet de bedoeling dat je je niet meer ergert aan die zoemende ijskast. Je stelt slechts vast dat je je ergert. Je accepteert dat deze gevoelens er zijn en dat dit oké is. Dat geeft rust. En als bijvangst ga je je misschien nog écht minder ergeren. Dat is het voordeel van mindfulness, maar niet het doel.

Voor iedereen

Of mindfulness zweverig is? Welnee. Een voetballer die volledig aandachtig met de bal en het doel bezig is, is op dat moment mindful. Dat heeft niks te maken met wierook, gongs of rituele gewaden. Mindfulness is voor iedereen, zweverig en niet-zweverig.

Mindfulness gaat dus over bewustzijn en aandacht, en aandacht wordt in de psychologie als spier gezien. Een spier kun je trainen en de aandachtsspier train je door te mediteren. Je kunt hiermee beginnen door je aandacht bewust op iets te richten. Je lichaam bijvoorbeeld. Hoe voelt je lichaam? Hoe voelt het contact tussen jou en de stoel? Wat hoor je? Wat ruik je? Voel je je ademhaling hoog en snel, of juist laag en traag? That’s it. Dat is mindfulness.

Start met een paar minuutjes. Neem je tijd en doe het iedere dag eventjes. Dan zul je zien dat het je steeds beter lukt om mindful te leven.”

