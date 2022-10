Halloween: dit zijn de 5 meest griezelige plekken op aarde

Bezeten begraafplaats

In het Schotse Edinburgh ligt de Greyfriars begraafplaats, waar al sinds 1600 doden worden begraven. Aan de zuidkant van de begraafplaats is een afgesloten deel dat in 1679 de Covenanters’ Prison was; hier vonden duizenden executies plaats. Overdag ziet de begraafplaats er griezelig uit, maar de Schotse organiseren zelfs een nachtelijke tour. Het schijnt dat mensen zomaar flauwvallen als ze de plek bezoeken...

Verv loekt eiland

Het eiland Poveglia wordt ook wel het grootste spookeiland van de wereld genoemd. Dit Italiaanse eiland is jarenlang een quarantaineplek geweest voor mensen met ernstige ziektes zoals de pest. Een grafsteen midden op het eiland luidt dan ook: „Niet graven, hier rusten zij die stierven door besmetting.” Later werden de overgebleven gebouwen gebruikt voor mensen met een psychische ziekte. Geruchten gaan dat er in de instellingen gruwelijke proeven zijn uitgevoerd op de patiënten; door de jaren heen zijn er ongeveer 160.000 mensen gestorven. De lichamen werden verbrand of op het eiland gedumpt.

De Italiaanse regering verkocht Poveglia voor een relatief klein bedrag aan de rijke zakenman Luigi Brugnaro. Toen Burgnaro begon te bouwen, stortte er een deel van de stellingen in en vielen er acht doden. Sindsdien is het angstig stil op het vervloekte eiland.

Oog in oog met de dood

Een plek waar er niks staat tussen leven en dood: in het kapucijnenklooster in Palermo liggen de kadavers aan je voeten. Je daalt af naar de grote kapucijnencatacomben met 8000 lijken: hangend aan de muur, zittend, liggend in open doodkisten... Door de methodes die gebruikt werden om de lijken te balsemen en de tempratuur in de tunnels kunnen ze goed worden bewaard. Ook bizar: elk lijk is netjes gekleed in de klederdracht van die tijd.

Opgestapelde schedels in Parijs

Een schoenmaker maakte op een nacht in 1776 een wandeling toen hij in een open graf viel en overleed. Cimetière des innocents was de naam van de begraafplaats en in deze open graven lagen meerdere lichamen. Parijs was overbevolkt en had geen ruimte meer voor de lichamen: de lijken lagen in het openbaar te rotten. De geur was onuitstaanbaar en mensen werden er ziek van. De begraafplaats werd gesloten en de botten en schedels werden verplaats naar de Catacomben van Parijs.

In dit 300 kilometer lange netwerk van tunnels onder de grond vind je de overblijfselen van de Parijzenaren uit de 18e eeuw. Langs de wanden werden de beenderen en schedels opgestapeld. Een groot deel van de Catomben is illegaal. Sommige jongeren breken in om het verboden deel van het gangenstelsel te ontdekken. De meesten raken de weg kwijt en keren nooit meer terug.

Engste spookhuis ter wereld

Voor het engste spookhuis ter wereld, Horrorhuis Mc Kamey Manor in San Diego, heb je een flinke portie lef nodig. Voordat je dit huis mag betreden leg je een medische keuring af en moet je een gezondheidsverklaring hebben. In de bloederige keuken word je gedwongen om een menu van varkensvet, kakkerlakken en rotte eendeneieren weg te werken. Terwijl je vastgebonden bent, kruipen er slangen en vogelspinnen over je heen. Je wordt bijna gewurgd of levend begraven. Er is geen veiligheidswoord om het te laten stoppen; pas als een deelnemer in shock of hyperthermie raakt laten ze los.

Deze hel kan wel 8 uur duren, per dag is er daarom maar plek is voor één of twee deelnemers. Tot op de dag van vandaag heeft nog niemand het einde gehaald. De eigenaar van het spookhuis biedt 200.000 euro voor degene die uit het engste sppkhuis ter wereld komt.