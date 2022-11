Zelf marsepein maken? Zo doe je dat

Nodig: 200 gram blanke amandelen, 250 gram kristalsuiker, eventueel smaakaroma, enkele druppels water.

Bereiding: Maal de amandelen met de suiker fijn in de keukenmachine. Voeg het water geleidelijk aan toe. Stop met mengen zodra het mengsel een stevige massa is geworden. Wil je dit goedje een lekker smaakje geven? Dan kun je nu ook de smaakaroma toevoegen. Kun je van het mengsel een bal kneden? Dan is jouw marsepein klaar!

Verpak de bal in plasticfolie. Laat de marsepein daarna in het plasticfolie twee dagen rusten voor consumptie of voor verdere verwerking. Gebruik voor de marsepein nooit amandelschaafsel, dat is namelijk te droog. Maak verschillende kleuren marsepein met voedselkleurstof voor een extra leuk resultaat.