Recept: twee lekkere cocktails met champagne

French 75

Nodig: 1 el citroensap, 1 tl suikersiroop, 50 ml gin, champagne, ijs, citroenschil

Bereiding: Giet het citroensap, de suikersiroop en de gin in een cocktailshaker en vul aan met ijs.

Schud goed en zeef vervolgens in een champagneglas. Top af met een beetje champagne, laat bezinken omdat het gaat borrelen en vul aan met meer champagne. Roer zachtjes met een lange cocktaillepel en garneer eventueel met een reepje citroenschil.

Classic Champagne-cocktail

Nodig: 1 suikerklontje, ¼ tl Angostura-bitters, 10 ml cognac, 75 ml koude champagne, reepje sinaasappelschil

Bereiding: Doe het suikerklontje op een schaaltje, besprenkel met de bitters en draai een paar keer om zodat het helemaal is bedekt. Laat het blokje in een champagneglas vallen en vul aan met de cognac. Giet hier langzaam de champagne overheen. Knijp in de sinaasappelschil zodat de olie eruit komt en gooi hem dan weg of maak er een lus van die je over het glas kunt hangen.