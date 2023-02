Met deze bijzondere occasions van 10.000 euro val je geheid op

Honda Civic 2005 – 2012

Honda Civic

De twee driehoekige uitlaten zijn niet het enige wat opvalt aan deze compacte gezinsauto. Zo doet het dashboard aan een ruimteschip denken. Hij rijdt erg goed, een typische Honda, met scherpe besturing, ragfijne versnellingsbak en soepele 1.4-liter benzinemotor. Reken op een praktijkverbruik van 1 op 14. Bij een autobedrijf in Oosthuizen staat voor € 9850 een mooie blauwe 1.4 ‘Sport’ (2012, 153.000 km).

Oordeel van de Wegenwacht:

Weinig bijzonderheden bij de Civic. Een losgetrilde accuklem komt weleens voor. Die veroorzaakt allerhande elektronische problemen. Rijd je stevig tegen een stoeprand, dan staakt de brandstoftoevoer. Kwestie van een schakelaar terugzetten, maar die is slecht te vinden. Op een warme dag kan er condens uit de ventilatie komen. Airco uit en weer aan: probleem verholpen!

Renault Mégane Coupé 2008 – 2016

Renault Mégane Coupé

Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden: de aansprekende, vloeiend gelijnde vormgeving van de Renault Mégane Coupé draagt bij aan een flinke dode hoek rechtsachter. Het is bovendien wennen aan het instrumentarium, een wonderlijke mix van digitale en analoge instrumenten. De Renault rijdt verrassend comfortabel. De TCe130-motor is sterk en scoort 1 op 14. We stuiten bij een autobedrijf in Nijmegen voor € 9950 op een parelmoerwitte 130 TCe ‘GT-Line' (2013, 107.000 km).

Oordeel van de Wegenwacht:

Een deel van de kabelboom loopt net te strak langs de versnellingsbak. Daardoor kunnen de kabels doorslijten, met kortsluiting tot gevolg. Een kostbare grap!

Afgezien van de diesels zijn deze Méganes stukken betrouwbaarder dan de vorige generatie. Zodoende is er kwalitatief verder weinig op aan te merken.

Volkswagen Scirocco 2008 – 2013

Volkswagen Scirocco

De moderne versie van de jaren 70 sportwagen Scirocco oogt glad en gestroomlijnd, maar de lage bouw maakt dat je flink door de knieën moet om achter het stuur te geraken. De ruimte achterin is van symbolische aard en het uitzicht rondom wordt beperkt door de vuistdikke voorruitstijlen. De Volkswagen rijdt wel heel fijn. Een 1.4 TSI is voor de meeste kopers sterk genoeg en rijdt zo’n 1 op 13. Voor € 9.998 vinden we een fraaie blauwe 1.4 TSi ‘Edition’ (2012, 112.000 km) bij een autobedrijf in Veghel.

Oordeel van de Wegenwacht:

Bij de T(F)Si-motoren komt het voor dat de cilindercoating doorslijt, wat neerkomt op een complete motorrevisie. De brandstofpomp stopt er ook weleens mee. Een goede garage repareert de pomp en vervangt niet de hele tank.

De DSG-automaat kan inwendig sluiting maken. Dat kan leiden tot een kostbare revisie van de automaat.

Ons advies

Kies wat je geweldig vindt, van een ander krijg je spijt. Objectief gezien lijkt de Honda ons de beste auto, maar de gevonden Renault is van dit drietal het sterkste aanbod.

