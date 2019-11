Recept van de dag: gebakken kool

Maar zoals gezegd, met boerenkool wordt het ook lekker, wel wat langer garen. Het is een simpel gerecht en dat zijn altijd de lekkerste. Origineel gemaakt met spätzle, de Duitse pasta. Gewoon vers maken en zo het hete water in. Of bakken, of zoals in dit geval van alles een beetje. Maar ik weet al dat spätzle maken jullie veel te veel werk is, dus neem maar pasta. Ook lekker.

Nodig voor 2 personen:

•¼ savooiekool, dun gesneden

•1 ui, gesnipperd

•80 gr spek

•200 ml room

•50 ml bouillon

•400 gr macaroni of fusilli

•50 gr geraspte oude boerenkaas

•bieslook en peper

Bereiden:

Verder snij je de kool met het mes er heel kort op, zodat dunne krullen ontstaan. Bak ui en spekjes samen, rustig aan. Totdat de ui geurt. En nu mag de kool erbij, durf het nu even hoog te zetten, kool vindt dat lekker. Blus met room en bouillon. Laat 10 minuten sudderen.

Nu de gekookte macaroni of fusillipasta erbij. Laat allemaal door en door warm worden. Rasp er de oude boerenkaas over, nog lekker wat bieslook na. Natuurlijk spaar je de pepermolen niet. Zout zit al in de kaas.