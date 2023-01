Zoveel kost een nacht in de villa uit de hitserie The White Lotus

Villa Tasca in Palermo, op Sicilië, wordt te huur aangeboden via Airbnb. De villa is te zien in het tweede seizoen van de HBO-serie The White Lotus. In een van de afleveringen brengen personages Daphne (Meghann Fahy) en Harper (Aubrey Plaza) er namelijk een nacht door.

Ⓒ Airbnb

Ⓒ Airbnb

De renaissancevilla is omringd door een tuin van maar liefst twintig hectare groot (met zwembad én een vijver) en telt vier slaapkamers, elk met een badkamer en suite. Ideaal dus voor wie er een nachtje (of twee, drie) wil doorbrengen met vrienden en familie. Het pand straalt luxe en grandeur uit met onder meer fresco’s en kroonluchters.

Eerlijk is eerlijk: goedkoop is een nachtje in Villa Tasca beslist niet. Wie in de huid wil kruipen van personages Daphne en Harper moet diep in de buidel tasten. Eén nacht in de villa kost je namelijk 5500 euro per nacht, maar het cliché is waar: dan heb je ook wat. Je kunt er namelijk ook gebruikmaken van housekeeping, een butler en een conciërge.

Ⓒ Airbnb