Zoveel goede vrienden hebben Nederlanders gemiddeld

Stichting Vier de Vriendschap, die zich inzet om het belang van vriendschap onder de aandacht te brengen, vroeg 1309 Nederlanders boven de 16 jaar naar hun vriendschappen.

Het onderzoek laat zien dat Nederlanders gemiddeld vijf mensen hebben die zij rekenen tot de zogenaamde ‘inner circle’. Daarbuiten, in onze ‘outer circle’, hebben we gemiddeld 10 vrienden.

Dat betekent niet dat deze tien mensen minder belangrijk voor ons zijn, zo zegt prof. dr. Beate Völker, socioloog en hoogleraar stadsgeografie aan de Universiteit van Utrecht. “Juist de vrienden waar we iets minder hecht mee zijn, inspireren ons, leren ons nieuwe dingen en brengen ons buiten onze gebaande paden. Dat komt doordat we net iets minder met hen gemeen hebben dan met onze inner circle vrienden.”

Leeftijd

Van alle vrienden die we hebben, lijkt 71% op ons qua leeftijd, 70% qua sekse en 62% qua geloofsovertuiging. Opleidingsniveau speelt met 58% een minder belangrijke rol. Ook blijkt dat onze vrienden relatief dichtbij wonen. Voor bijna twee op de drie ondervraagden geldt dat 75% van hun vrienden binnen een straal van 35 kilometer woont.

Leuker

Bijna een derde van de Nederlanders zou meer tijd willen besteden aan zijn of haar vrienden en we doen er goed aan hierin te investeren. Want bijna alle respondenten, 96%, vinden dat vriendschappen het leven leuker maken en ruim vier op de vijf geeft aan dat ze belangrijk zijn voor de kwaliteit van zijn of haar leven.

Contact

Het onderzoek laat ook een aantal duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen zien. Zo hebben vrouwen veel vaker dagelijks contact met hun inner circle dan mannen. Ruim een kwart van de vrouwen spreekt hun goede vrienden dagelijks, ten opzichte van 17% van de mannen.

Het liefst drinken we een drankje als we onze vrienden zien. Met een gemiddelde score van 79% is dit het favoriete uitje van zowel mannen als vrouwen, gevolgd door uitgaan (42% van de stemmen). De top drie activiteiten voor vrouwen wordt afgesloten met creatieve activiteiten. Mannen gaan liever samen op vakantie gaan of sporten.

Corona

Bijna de helft van de respondenten heeft aangegeven dat hun vriendschappen hebben geleden onder de coronamaatregelen. Toch is het een op de vijf mensen gelukt om tijdens de pandemie een nieuwe vriendschap te sluiten.