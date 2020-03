Recept van de dag: rabarbercrumble slow

En ik kreeg dit recept voor een rabarbercrumble. En omdat de rabarber bij mij (in de trekpot) al te oogsten is, zitten we keurig in het seizoen.

Nodig voor de hele familie:

• 1 kg rabarber in stukjes

• 50 ml appelsap

• 1 zakje vanillesuiker

• 1 theel kaneelpoeder

• ½ theel kardemompoeder of gember

• 120 gr geleisuiker

• 2 doosjes frambozen (aardbeien)

Voor de crumble:

• 150 gr bloem

• 50 gr amandelmeel

• 3 eetl havervlokken

• 4 eetl poedersuiker

• 120 gr ijskoude boter in blokjes

Bereiden

Snij de rabarber in stukken. Doe alle ingrediënten behalve de frambozen (neem maar aardbeien) in de cooker en laat een uur low garen.

Meng dan de ingrediënten voor de crumble tot je dikke grote kruimels hebt. Dit meng je weer met de rabarber en de aardbeien. Schuif op 170° in de oven, 35 minuten tot alles bubbelt en inkookt. Je garneert het geheel met hazelnoten en eet er ijs bij. Dit is het gerecht zoals ik het kreeg opgestuurd. Ik denk dat er bij de slowcooker een bak of pan zit waarin zich dit allemaal afspeelt. Zonder slowcooker kan het ook. Het geheel op een ovenplaat tot lekker dik laten worden! Dan eet je het voorjaar.