Gorinchem uitgeroepen tot mooiste vestingstad: dit wil je daar zien en doen

Shoppen

Bijzonder

Rosa Vintage staat bekend om haar verfijnde neus voor de mooiste kleding. Pak aan de overkant gelijk even het snoep- en Playmobilwinkeltje mee. Adres: Burgstraat 10

Le(‘ts) go

Fan van Lego? Dan kun je in de Brickshop je hart ophalen, met de losse stenen en vooral unieke pakketten zoals met Star Wars-thema, maar ook opbergsystemen, sleutelhangers, rugzakken en zelfs dekbedovertrekken. Adres: Langendijk 50

Info: brickshop.nl

Voor de man

Gorinchem heeft in vergelijking met andere steden opvallend veel aanbod voor mannen, met Van Soest (Arkelstraat 29) voor een nieuwe outfit tot De Buurman (3) voor bijzondere en grappige cadeaus en hebbedingetjes. Adres: Langendijk 11

Genieten

Bakkie pleur

Espressobar Hugo (1) eindigde in de top 20 van de Koffie Top 100 en is dus zeker voor de koffieverslaafden de moeite waard. Schuif na de koffie gerust door naar een van de vele terrassen op de Grote Markt, ’s zomers het levendige epicentrum van de stad.

Info: Espressobar-hugo.nl

Leuke heffing

Het enige belastingkantoor waar je wél graag wilt komen. Grand Café Tax, de naam doet ’t al vermoeden, is gevestigd in het oude belastingkantoor van de stad. De nummer 57 van de Café Top 100 heeft een fijn (overdekt) terras, en is niet alleen een goede lunchplek: je borrelt er ook tot je aan je eh, taks zit. Adres: Groenmarkt 12

How sweet

De lekkerste baksels, het meest verse brood, en dat allemaal geserveerd door bediening met een vriendelijke glimlach: Sweet Ima doet haar naam eer aan. Een ’geheime’ tip: probeer eens de citroenbrownie met huisgemaakte lemoncurd. Adres: Langendijk 22

Mooie mix

Wijn en pasta, een prima combinatie. Dat vonden ook moeder en zoon Snoek, die begin dit jaar hun wijn- en pastabar Snoek & Snoek openden. Waar overigens ook bier en borrelplanken op de kaart staan, die prima te nuttigen zijn op het terras aan de levendige markt. Adres: Achter de Kerk 4

Doen

Vesting

De 5 kilometer lange stadswallen vormen de beschermlinie van de binnenstad. Naast de mooie uitzichten op de rivier en Korenmolen de Hoop (5) vind je er ook interessante gebouwen als het Tolhuis en de Luisterpost, die elk een eigen verhaal dragen. Combineer het met een vestingwandeling en Gorinchem kent geen geheimen meer. Info: mooigorinchem.nl

Hendrick de held

In Korea, waar hij jaren gevangen zat, wordt zeevaarder Hendrick Hamel gezien als nationale held. In Nederland is hij bijna vergeten. Behalve in Gorinchem, waar zijn wieg en sterfbed stond. Hier heeft hij een eigen museum (2), dat de moeite waard is. Info: Hendrickhamelmuseum.nl

Cool

IJssalon Venezia di Agnoli is al 75 jaar een begrip in Gorinchem. Voor hun huisgemaakte ijs staan de liefhebbers ’s zomers in de rij. Geen zin in die rij? Laat het (met de fiets) bij de hotelkamer bezorgen. Adres: Grote Markt 26/27

In de buurt

Het befaamde Slot Loevestein (6), maar ook Fort Vuren en collegavestingstad Woudrichem zijn alle drie net buiten Gorinchem gelegen pareltjes om te bezoeken. Doe dat per (gehuurde) fiets of per watertaxi, de omgeving leent zich ervoor!

Hoog van de toren

Gorinchem heeft een eigen toren van Pisa: de tikkie scheefstaande Grote Toren. Dit meest opvallende gebouw in de binnenstad is in de zomer elke zaterdag te beklimmen (€2,50). De beloning is een prachtig uitzicht.

Slapen

Van de straat

Een streethotel, zo noemt hotel Goud & Zilver (4) zich. Warm, modern, knus en stijlvol ingericht ligt het ook nog eens aan de Langendijk met de leukste winkels van Gorinchem. Info: gz-suites.com

Nieuw

Waar ooit het middeleeuwse kasteel De Blauwe Toren stond, staat nu boetiekhotel Karel de Stoute, met fraai uitzicht op De Merwede. Info: hotelkareldestoute.nl

Sleutelrol

Aan een schilderachtig dijkje vlak bij het centrum ligt B&B De Sleutel van Holland. Mooi ingericht en met een bejubeld ontbijt een mooie uitvalsbasis voor een rivierwandeling. Info: desleutelvanholland.com

Zo kom je er

Gorinchem ligt centraal gelegen langs de snelwegen A27 en A15. Vanaf Utrecht is het ongeveer drie kwartier rijden. Met de trein is ook een optie, Gorinchem heeft een station dat wordt aangedaan door de treinen van Qbuzz, afkomstig uit Geldermalsen en Dordrecht.

Info: mooigorinchem.nl