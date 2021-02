Review: Crash is terug

Wat is het?

Crash Bandicoot 4 It’s About Time is een knotsgekke platformer waarin je kleurrijke werelden en levels doorloopt met maar één doel voor ogen: de slechteriken weerhouden van hun snode duivelse plannen. Gedurende je avontuur kom je in aanraking met vele slechteriken en soms kruip je zelfs in de huid van een slechterik. Uiteindelijk zorgt dit voor een erg divers spel waarin jij je ogen uit kunt kijken naar de grote diversiteit aan obstakels, vijanden en levels. Waar je het ene moment nog door de prehistorie banjert, ben je op een ander moment op bezoek in de ijstijd of kun je even liefelijk zwaaien naar schattige piratenaapjes die je willen vermoorden. Veel tijden worden vertegenwoordigd.

Naast diverse tijden, maak je in dit spel ook kennis met diverse dimensies. Een van de schurken uit het spel komt zelfs uit een dimensie waar jij allang bent uitgeroeid! Ondertussen speel jij zelf ook met het bestaan van alternatieve realiteiten doordat je de krachten van de nieuwe Quantum Masks speels kunt uitproberen. Waar je het ene level nog voorwerpen tussen dimensies heen en weer laat teleporteren, hang je een ander level op zijn kop omdat de zwaartekracht je nieuwe speelbal is geworden. De komst van deze maskers zijn niet alleen verhaaltechnisch erg leuk ingezet (de schurken willen hiermee de geschiedenis herschrijven), maar ook speltechnisch erg gaaf.

Is het wat?

De game weet door dit nieuwe sausje een toffe toevoeging te bieden aan iedereen die schurk Neo Cortex al eens eerder een flink pak slaag heeft gegeven. Alhoewel de game nog best wat kinderziektes uit zijn PlayStation 1-verleden kent (in een 3D-gamewereld als deze blijft diepte inschatten toch wat lastig), wordt er duidelijk gekeken hoe deze gameplay vandaag de dag niet ouderwets aan hoeft te voelen. Die diepte wordt bijvoorbeeld al deels getackeld doordat een cirkel aangeeft waar je op de grond zal landen. Het verhelpt niet alles, maar het maakt alles gebruiksvriendelijker voor mensen die helemaal niet gewend zijn om dit soort games te spelen.

En die steuntjes in de rug zijn voor zowel de oude rotten als de nieuwelingen nodig. De game is pittig. Héél pittig. Naarmate je verder komt hoeft het geen verrassing te zijn als je meermalen in een ravijn dondert. Voor de een zal dat betekenen dat dit geen game voor jou is, voor de ander zorgt die uitdaging juist voor extra speelplezier. Je kunt een diamant krijgen als je een level binnen minder dan drie levens weet uit te spelen. Even balen als je net vier keer dood ging. Ook uitdagend is het verzamelen van dozen. Vaak je mis je er één. Dit spel gaat veel van je vrije tijd opslurpen!

Alhoewel je vaak in een afgrond zult storten, of opstijgen als een engel, wordt eigenlijk al die pittigheid met een flinke dosis humor gepresenteerd. Voor alle karakters zijn er verschillende doodanimaties en die zijn afgestemd op de verschillende manieren waarop je een leven kunt verliezen. Naast de humoristisch doodanimaties, is dit sowieso een spel waarin veel knipogen worden uitgedeeld. Humor komt goed naar voren in een simpel maar idioot leuk verhaal. De cutscénes zorgen regelmatig voor een lach van oor tot oor. Wil je humor, dan zit je sowieso goed!

Deze nieuwe spirituele opvolger van de drie pareltjes uit de PlayStation 1-tijd, komt qua niveau erg in de buurt van wat de N. Sane Trilogy-games voor elkaar kregen. Het voelt heerlijk om de levels te doorlopen en het is gaaf om te zien dat een ouderwets concept als een platformer duidelijk in een 2020-jasje is gestoken. Zo kun je aan de slag met skins voor je hoofdpersonages en ziet alles er grafisch zo kleurrijk uit dat je je vingers erbij kunt aflikken. Ook qua gameplay is er voldoende genot.

Wel kan dit spel als een herhalingsoefening voelen voor mensen die de officiële games hebben gespeeld. Verplichte nummers als het vluchten voor een moordlustige dinosaurus of het rondrijden op een beestje zijn weer van de partij. Gedurende je spel neem je het regelmatig op tegen slechteriken, waarbij één van de slechteriken een bijna onveranderlijk gekopieerde versie is van een schurk uit eerdere spellen. En alhoewel het in het begin wel gaaf is om in een guitar hero-achtige setting objecten naar de vijand te slingeren, voelt het eentonig als elk gevecht deze basis kent.

Plus en min

+ Gameplay zoals we gewend zijn

+ Grafisch erg fijn en kleurrijk

+ Sterk en gevarieerd level design

+ Humoristisch en sfeervol

+ Boordevol gave content

- Pittig, niet voor iedereen toegankelijk

- Baasgevechten stellen teleur

- Sommige levels voelen als een verplicht nummer

- Diepte inschatten blijft lastig

Conclusie

Alhoewel de baasgevechten niet echt om naar uit te kijken zijn, zijn de levels die daaromheen zitten dat wel. En dat zijn er toch wel veel meer dan die paar baasjes die je binnen no-time toch wel hebt verslagen. Uiteindelijk is het een genot om van deze prachtige spelwereld te genieten en met de verschillende personages door vele alternatieve dimensies te banjeren. Na jarenlang Crash Bandicoot games te hebben gezien die qua niveau niet zo goed waren, is het een verademing om te zien dat er zoveel passie in dit vierde deel is gestoken. Ja, het kent gebreken en is niet perfect, maar eigenlijk tovert de game regelmatig een glimlach op je gezicht. Op naar een Crash Bandicoot numero 5?