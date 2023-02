Voor altijd op het snowboard: ’De blijheid is alleen maar groter geworden’

Na hun eerste gezamenlijke trip, in 1993 naar St. Anton met een groep vrienden, was er direct de snowboardverslaving. Benno: „Voor de eerste afdaling nam Hans, die al vaker had gesnowboard, me meteen mee naar de rode piste. Hij voelde als zwart, we hebben er de hele dag over gedaan!”

Cees: „Daar werd de liefde voor snowboarden geboren, we staan nooit meer op de ski’s. Het geeft meer sensatie, lekker offpiste.” Hans: „Het voordeel van snowboarden is dat je het al snel redelijk goed kunt. Vergeleken met skiën is het toch gewoon een beetje achterover staan in diepe sneeuw.” Benno grapt: „Eigenlijk is het een sport voor laffe oude mannen.”

Cees: „De boards zijn in de loop der jaren enorm veranderd, er is veel meer onderscheid in wat je ermee wilt, of je voor snelheid of bochten gaat. De step on-binding van nu is ideaal voor oudere mannen: je hoeft niet te bukken om je snowboardschoenen vast te doen.” Benno: „Die sleepliften van toen waren een crime, je zit als snowboarder maar met één voet vast en je board gaat alle kanten op. Nu zijn er veel mee stoeltjesliften, vaak ook verwarmd.”

Minder roekeloos

Nog altijd gaan ze eens per jaar met z’n allen naar de sneeuw. „We zijn misschien iets minder roekeloos geworden”, vermoedt Hans. „Als je nu hard valt, doet het écht pijn en ook langer pijn. Maar het gevoel van vrijheid en blijheid is alleen maar meer geworden. Ik ben blij dat het nog kan en heb het gevoel dat ik nog altijd leer: meer met de knieën sturen, meer carven...”

Cees: „We verblijven wel luxer, we begonnen buiten St. Anton in appartementjes, nu in meer chique pensions dichterbij de piste. We lunchen ook wat langer.” Hans: „Ook de après-ski verandert. Bij jongeren populaire tentjes als Krazy Kanguruh in St. Anton doen we niet meer en ook niet meer tot diep in de nacht. Om tien uur is het wel klaar, ik trek dat gewoon niet.”

Benno: „Zolang we mobiel zijn, de gewrichten het houden en niet bang zijn, gaan we door. We hebben nog altijd heel veel lol en genieten.” Cees: „Alleen maar meer, zelfs.” Hans: „Het liefst sta ik nog een jaar of 20 op het board. Als ik iets ga breken, houdt het wellicht op.”