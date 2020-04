Pasen vanuit je luie stoel: dit kun je doen

Dansen op DGTL

Het zou de aftrap van het festivalseizoen moeten worden, maar helaas. Toch kunnen de fans van het DGTL-festival de danssneakers aantrekken: de organisatoren komen met een digitale versie van het evenement, compleet met te downloaden achtergronden, te bestellen voedsel- en drankpakketten en natuurlijk muziek van de beste dj’s zoals Adriatique, Colyn en Mind Against. Vanaf zaterdag 11:00 uur op je livestream!

Tikkeltje Texel

Meer een natuurmens? Om geen moment te missen van de natuur en vogels die over de Texelse duinen vliegen, kun je gebruik maken van verschillende de live beelden die Webcams-Texel over het hele eiland geplaatst heeft. Van de stad tot aan het water. Ook leuk: weg zwijmelen bij live beelden van de zeehondjes in de zeehondenopvang Ecomare.

Veluwe-view

Ook een van de mooiste natuurparken van Nederland neemt je online mee. Kijk live mee met de wildcam en spot het wild van De Hoge Veluwe vanuit thuis op de bank.

Politie-pret

Toch zin in wat meer actie dit weekend? De Politie in Oost Nederland organiseert een virtuele speurtocht. Ze verstoppen op de Eerste Paasdag overal eitjes op de Politie Facebookpagina’s. En net als na een echte paaseierenzoektocht, levert het de speurders iets leuks op.

Oogje op een olifant

Ben je een echte dierenliefhebber en baal je ervan dat je de dierentuinen niet kunt bezoeken? In Dierenpark Amersfoort staat een olifant op het moment van bevallen. En laat Dierenpark Amersfoort nou net camera’s hebben hangen in het olifantenverblijf. Wie weet wordt er wel een Paasolifantje geboren?

Concentreren op concert

Ook het Concertgebouw trekt, samen met 15 andere bekende Europese klassieke concertzalen, op voor een unieke livestream van verschillende concerten. Elke avond een ander concert uit hun archief. Zwing mee vanaf je tuinstoel want de concerten kun je iedere avond om acht uur s ’avonds bezoeken via de Facebookpagina van het Concertgebouw.

Spelen met de scouting

Zit je te balen dat je met Pasen niet een weekendje naar de camping kan? Dan heeft Scouting Nederland voor jou wel een goed idee. Namelijk: een hut of tent bouwen in je eigen huis. Je bent nu toch de hele dag in en om het huis te vinden, dus waarom ook niet? Doe mee en bouw met je huisgenoten je eigen tentje in je tuin of op het balkon. Zo kun je toch nog lekker genieten van het weer… en tóch nog fijn naar je eigen wc.

Fijne Paasdagen!