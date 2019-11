Recept van de dag: lichte erwtensoep

Nodig voor vier aan tafel:

•250 gr aardappels, geschild in stukjes

•1 l bouillon

•3 sjalotjes

•boter

•2 theel karwijzaad

•300 gr doperwten uit de diepvries

•2 vellen nori, grof verkruimeld

•½ dikke wortel, gehakt

•zout, peper

Bereiding:

Gelukkig weet ik wel een soepje dat hetzelfde genoegen geeft zonder een halve varken erin. Je neemt een vel nori. Je weet wel, van de sushi. Dat heb je toch al jaren in het keukenkastje staan omdat je ook zo’n zelfmaak-sushi pak hebt gekocht wat je uiteindelijk nooit hebt gedaan. Grinnik! Verkruimel de nori grof. Week in wat lauw water.

Dan de aardappels opzetten in een stevige groentebouillon. Van mij mag je ook kippenbouillon nemen, trouwens. In de koekenpan pak je de sjalotten in boter en doe er karwijzaad bij. Ook lekker met in stukjes gehakte wortel erbij.

En dan een pak diepvrieserwten. Laat even samen koken. De staafmixer erin.

Nu de in stukjes gesneden nori erbij. Laat nog heel even op smaak komen. Nog wat zout, nog wat peper? Serveer met een scheutje van de beste Griekse olijfolie. Ja, erwtensoep, voor als het nog niet echt vriest!