Er bestaat dus zoiets als tompoucebier

HEMA heeft samen met botanisch brouwer Lowlander een heuse Tompouce Ale op de markt gebracht. Het milkshake-style blond bier (5%) is gebrouwen met onder meer vanille en framboos.

Het is de eerste keer dat HEMA en botanisch brouwer Lowlander de handen ineenslaan. De merken delen waarden zoals optimisme, lef en het streven om het leven leuker en beter te maken, waarop het idee ontstond om twee oer-Hollandse producten samen te brengen in één product.

Bekijk ook: Er bestaat dus zoiets als cannabisbier

Doordat de botanisch brouwer kruiden, specerijen en fruit toevoegt aan het brouwproces, ontstaat een uitgesproken smaakcombinatie. De framboos maakt het bier licht zoetig. De vanille draagt weer bij aan een zachte, romige afdronk.

De limited edition Tompouce Ale is te koop voor €2,50 in bijna alle HEMA filialen in Nederland en België en via hema.nl.