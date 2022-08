Wetenschappers maken muizenembryo ’s zonder sperma en eicellen

In het nieuws

Hoe zit het nu echt met de HPV-vaccinatie?

Alle jongens en meisjes van 10 jaar krijgen tegenwoordig een uitnodiging op zich te laten vaccineren tegen HPV. Waarom is het belangrijk dat je jouw kind(eren) laat vaccineren tegen HPV? Eerder bespreken we dit al met Bram ter Harmsel, gynaecoloog in de Roosevelt Kliniek in Leiden en gespecialiseerd...