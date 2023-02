Tips: zo ga je goed voorbereid met de (elektrische) auto op wintersport

Winterbanden

Veiligheid voorop! Winterbanden zijn uiteraard onmisbaar als je de sneeuw in gaat. Toch blijkt uit een recent onderzoek van verzekeraar Allianz Direct dat twee van de vijf autobezitters in winterse omstandigheden niet met deze banden rijden. De meeste mensen doen dat niet omdat ze de aanschaf van de banden te duur vinden.

Toch is het een goede investering. Winterbanden zorgen onder meer voor betere grip op sneeuw of ijs. Je kunt ze herkennen aan het sneeuwvloksymbool, het Alpine symbool en een van de opschriften M+S, M.S of M&S.

Goed om te weten: winterbanden zijn in bepaalde gebieden en in bepaalde periodes verplicht, zoals in Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk. De zones waar de verplichting geldt, zijn aangegeven met speciale verkeersborden.

Sneeuwkettingen

Ook sneeuwkettingen zijn in veel landen verplicht. Bij extreme sneeuwval en ijzel kunnen sneeuwkettingen extra grip en veiligheid bieden. Berg ze op een gemakkelijk te bereiken plek op, zodat je niet de hele auto leeg hoeft te halen wanneer je ze nodig hebt. Het is ook verstandig om voor vertrek al een paar keer te oefenen met het omleggen. Dat scheelt op reis veel gedoe en zo weet je zeker dat de kettingen passen.

Neem behalve sneeuwkettingen zeker ook een ijskrabber, handschoenen, een lamp, een schop, slotontdooier en dekens mee zodat je voorbereid bent op files.

IJsvrij

Veilig en wel aangekomen op je wintersportbestemming? Dan is het aan te raden om je auto na en voor (elke) rit helemaal sneeuw- en ijsvrij te maken. Volgens Allianz Direct doet 80% van de Nederlanders dat. 70% geeft hun auto in de winter zelfs een extra schoonmaakbeurt zodat de auto beter zichtbaar is voor ander verkeer.

Check

Ga je met de auto de sneeuw in, dan is het slim om even langs te gaan voor een wintercheck. Zeker als je een wat oudere auto hebt, is het raadzaam. Heb je geen tijd meer om naar de garage te gaan? Check dan zelf in ieder geval de bandenspanning en het oliepeil.

Bereid ook de rest van je auto goed voor: zorg bijvoorbeeld voor voldoende antivries in het koelsysteem en vul ook je ruitenwissers bij met antivries ruitenvloeistof. Controleer of alle verlichting goed werkt en check gelijk of de rubbers van je ruitenwissers nog in een goede staat verkeren.

Elektrisch

Met een elektrische auto op pad? Dan is er naast bovenstaande tips nog een aantal andere zaken waar je rekening mee moet houden. Voorbereiding is alles wanneer je met de stekkerauto reist, zegt Stijn Kuster van Autovisie. Stippel de route vooraf goed uit en onderzoek waar je de auto kunt opladen.

„Er is aangekondigd dat er op 25 februari lange files worden verwacht richting de Alpen, met name bij Frankfurt. Ik raad aan om bij Keulen de accu al volgeladen te hebben zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan”, tipt Kuster.

Actieradius

De kou heeft een invloed op de actieradius van je auto. Ook het gewicht van de auto (en al helemaal als die zwaar beladen is met skispullen en andere bagage) zorgt ervoor dat je minder kilometers met een volle accu kunt afleggen. Het is daarom verstandig om daar vooraf rekening mee te houden en wat eerder laadmomenten in te plannen dan je normaal gesproken misschien zou doen.

Ook goed om te weten: de reistijd bij een elektrische auto loopt op als je rijdt met de kachel en stoelverwarming aan. Dan zou je misschien denken dat het slim is om met een winterjas aan achter het stuur te kruipen, maar niets is minder waar. „Dat kan heel gevaarlijk zijn”, waarschuwt Kuster. Een dikke winterjas zorgt er namelijk voor dat je minder goed kunt bewegen. Een winterjas heeft bovendien invloed op de werking van je gordel vanwege de speling tussen je heupbot en de veiligheidsriem.

Lader

Neem je gewone lader en een verlengsnoer mee, zodat je de auto eventueel bij je accommodatie kunt opladen.

Autoverzekering

Tot slot: kijk voordat je op vakantie gaat nog eens goed naar je autoverzekering, adviseert Autoverzekering.nl. Het is wel zo fijn om te weten of je verzekering in wintersportlanden geldig is en wat die precies dekt.

Naast de verplichte autoverzekering is het aan te raden om een buitenlandse pechhulp-verzekering af te sluiten als je met de auto op wintersport gaat, tipt expert Jerry Poel. Het is volgens Poel bovendien raadzaam om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten als je alleen een WA-verzekering of een WA beperkt casco verzekering hebt.