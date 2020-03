Woontrend: sportief wonen met rood

Goede voorbeelden hiervan zijn het kunstzinnige behang van Patel Studio voor as-creation.nl of de wandlamp van oikoidesign.it met sportief rood armatuur. Door te kiezen voor een stijlvolle binnendeur met grafische lijnen van svedex.nl, krijgt het interieur een luxe uitstraling. Combineer de volledig kant-en-klare binnendeur een zwarte of RVS Svedex deurklink voor een stoer accent.

Grafisch zwart

Met grafische dessins en sportieve lijnen in rood geef je vorm aan deze sportieve sfeer. Dé stylingtip is om hier en daar een zwart accent toe te voegen. Doe dit bijvoorbeeld met een zwart-matte deurklink of een zwarte bijzettafel van petitefriture.com.

Nu we steeds vaker onszelf laten zien op Instagram is het logisch dat ons interieur steeds Instagram-vriendelijker wordt. De mokken van plty.dk zijn dan een grappige accessoire om in beeld te brengen.

Van naturel naar fel

We maken binnen plaats voor een fris wit interieur. De sfeer krijgt meer ’energie’ door signaalkleuren rood en blauw erin te verwerken. Nieuw zijn het wandkastje Simetria van schoenbuch.com, decoratieve handzeep Coudre Berlin van groenenakker.nl, een opbergschaal Play van metteditmer.dk, het driehoekig vaasje van rominagris.com en het sierkussen Line van normann-copenhagen.com.

